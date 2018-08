Huis van Welzijn organiseert Zomerbad 16 augustus 2018

Van 27 tot en met 31 augustus wordt een 'zomerbad' georganiseerd voor anderstalige kinderen die geboren zijn tussen 2008 en 2011 en in Harelbeke wonen of naar school gaan.





In de voormiddag wordt Nederlands geoefend 'op speelse wijze', in de namiddag worden er verschillende sporten ingepland. De activiteiten vinden plaats in sporthal De Dageraad, en lopen van 9 tot 16 uur. De kostprijs is 10 euro. Kinderen die de hele week aanwezig zijn, krijgen de helft van het inschrijvingsgeld terug.





Inschrijven kan tot 22 augustus, via het Huis van Welzijn, Paretteplein 19 of op nummer 056/73.51.91, of via het Ontmoetingshuis GS9, Gentsestraat 9, 0477/70.66.20.





