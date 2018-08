Hondentreffen steunt straathonden 09 augustus 2018

Wie zin heeft in wandel- en speelplezier met zijn of haar trouwe viervoeter, is op zondag 12 augustus vanaf 10 uur welkom op Doggy Fun Day met start en aankomst in de Kervijnstraat 94 in Bavikhove. Het hondentreffen van vzw De Natte Neuzen steunt SOS Straathonden. Die organisatie zoekt in ons land mensen om in Turkije verwaarloosde straathonden te adopteren. Je kan op Doggy Fun Day kiezen tussen uitgestippelde wandelingen van 5 tot 8 kilometer, met spelletjes en een pitstop onderweg. Kinderen kunnen zich in een gratis kinderdorp amuseren. Deelnemen aan een wandeling kost 4 euro in voorverkoop en 6 euro aan de deur. Er is een tent met bar aan de start en aankomst. Info en inschrijven: www.vzwdenatteneuzen.be of op de Facebookpagina Doggy Fun Day.





(LPS)