Het nieuwe jaar inzetten op Tegoare Nieuwjoare Joyce Mesdag

10 januari 2019

07u42 0

Het glas heffen op het nieuwe jaar kan in Harelbeke komende zaterdag, 12 januari op Tegoare Nieuwjoare. Dat is een nieuwjaarsmarkt met eet- en drankstandjes door de Harelbeekse verenigingen, georganiseerd door het Harelbeekse feestcomité, met steun van de stad. Het nieuwjaarsevent vervangt de vroegere kerstboomverbranding, die door de werken op de markt in Harelbeke niet meer kan plaatsvinden, en dat omwille van de impact op het milieu ook in de toekomst niet meer georganiseerd zal worden. Je kan vanaf 18 uur terecht op het Paretteplein, aan de achterkant van de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke.