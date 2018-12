Het Huis van het Kind heeft na vier jaar vaste stek Joyce Mesdag

Het ‘Huis van het Kind’ in Harelbeke heeft voortaan, na vier jaar, een echte stek in de Boterpotstraat 9. Het Huis van het Kind is een naam voor het samenwerkingsverband tussen organisaties die in Harelbeke actief zijn rond alles wat met gezinnen of gezinnen met kinderen te maken heeft. Vertegenwoordigers van onder meer Kind en Gezin, de Gezinsbond, de vzw Jongerenzorg, kansarmoedeorganisatie De Spie,… komen elke twee maanden samen. “Op die manier zorgen we dat wat iedereen apart organiseert, beter op elkaar afgestemd wordt”, vertelt OCMW-voorzitter Dominique Windels (sp.a). “Daarnaast organiseert het Huis van het Kind ook zelf activiteiten, van lezingen en een kidsfestival tot kinderyoga, enz. De fietsbib werd ook door het Huis van het Kind op poten gezet. Tot voor kort gingen de vergaderingen telkens door op locaties waar er een ruimte beschikbaar was, nu krijgt het Huis van het Kind een echte eigen stek in de Boterpotstraat, in een pand dat we delen met onder meer de Huiswerkklasjes van de Spie, en de opleidingen die de Sociale Dienst organiseert.”