Heraanleg voor Iepersestraat 05 juni 2018

In opdracht van de stad voert de firma Devriese wegenwerken uit in de Iepersestraat in Harelbeke, nog tot en met 8 juni. De volledige rijweg wordt in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding via de Steenbrugstraat, Oudenaardsestraat in Harelbeke en de Stationsstraat en Kleine Brandstraat in Deerlijk. (JME)