Heraanleg rotonde 't Molenhuis start in mei 24 maart 2018

Het rondpunt vlakbij 't Molenhuis in Harelbeke wordt in mei heraangelegd. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Patrick Claerhout (N-VA) op een vraag van raadslid Marijke Ostyn (CD&V). Ostyn wilde vragen hoe het stond met de plannen om de Overleiestraat veiliger te maken voor fietsen. "We hebben plannen om in de Overleiestraat fietssuggestiestroken aan te leggen", antwoordde Claerhout. "Vanaf het rondpunt van 't Molenhuis tot aan de nieuwe brug. Maar de Overleiestraat is voorlopig nog niet in ons bezit, en zolang dat niet het geval is, kunnen we er uiteraard geen werken uitvoeren. Het is de bedoeling dat de Vlaamse Overheid de straat aan ons overdraagt, maar wij willen dat het ronde punt aan 't Molenhuis eerst wordt heraangelegd, voor we de straat en het rondepunt overnemen. Dat staat nu op de planning in mei." (JME)