Helft van de gemeenteraadsleden wordt vervangen Vooral veel ‘afscheid’ op de laatste raad Joyce Mesdag

18 december 2018

In Harelbeke werd gisteren de laatste gemeenteraadszitting gehouden. Ongeveer de helft van de gemeenteraadsleden wordt vervangen in de komende legislatuur, dus er werd flink wat ‘afscheid’ genomen. Francis Pattyn (fractieleider bij CD&V en toekomstig schepen) hield eraan zijn 12 raadleden te bedanken voor het inzet. “We geven 7 raadsleden af. 2 daarvan gaan met pensioen, 5 daarvan zien we binnen 6 jaar terug”, zei hij met een knipoog. Schepen Michaël Vannieuwenhuyze (Open Vld) had het onder meer over zijn naïviteit die hij kwijt was geraakt, sinds zijn start in de politiek 10 jaar geleden. Vannieuwenhuyze, die alleen zetelde de voorbije legislatuur maar bij de verkiezingen 5 zetels behaalde, werd niet aan boord gehouden door burgemeester Alain Top (sp.a). Voor hem was het zijn laatste gemeenteraadszitting, want nu kiest hij voor een job als beleidsverantwoordelijke Sport aan de stad Harelbeke, en een post als gemeenteraadslid is daarmee niet verenigbaar. Hij sloot positief af, en gaf nog mee met belangstelling uit te kijken naar de komende zes jaar. Ook voor schepen Patrick Claerhout (N-VA) was het een afscheid: hij blikte vooral terug op de mooie dingen die hij had kunnen helpen realiseren op vlak van Openbare Werken, Onderwijs en Economie. Schepen Inge Bossuyt (sp.a), die binnen haar partij moet plaatsmaken en ook schepen af is, wenste Kathleen Duchi veel succes als nieuwe schepen van Financiën. “Ik hoop dat je voldoende kracht zal vinden om het tegen het mannengeweld in het schepencollege op te nemen”, een toch ietwat vreemde wens want Bossuyt was zelf de enige vrouw binnen het schepencollege, en bij de volgende legislatuur krijgt Kathleen er naast Lynn Callewaert een tweede vrouwelijke schepen. Alain Top sloot af met een bedanking voor iedereen over de partijgrenzen heen, voor de bijdrage die ze hadden geleverd.