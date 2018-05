Harlemboislaan krijgt groenzone 16 mei 2018

02u35 0 Harelbeke Op de hoek van de Harlemboislaan en de Zavelstraat heeft de stad Harelbeke een groenzone ingericht.

Naar aanleiding van de sloop van het kaartershuisje daar, overlegde het stadsbestuur met StadLandSchap Leie en Schelde en buurtwerking de Zandberg over hoe van de omgeving een ontmoetingsplaats voor jong en oud gemaakt kon worden. Er werden onder meer kleine natuurlijke speelelementen geïnstalleerd, en er is ook aandacht voor biodiversiteit. Zo is er onder meer een zone voorzien voor het bouwen van kampen en om creatief te zijn met takken en hout, er is een fruitzone voorzien met klein fruit en twee appelbomen, er komt een insectenhotel en er komen nestkastjes. Een klasje uit de Sint-Ritaschool kwam er gisteren de kleinfruittuin aanplanten en het insectenhotel installeren.





(JME)