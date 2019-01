Harelbeke wil speelterreinen rookvrij maken Joyce Mesdag

17 januari 2019

18u02 0

De stad Harelbeke wil alle 22 speelterreinen in de stad rookvrij maken. Tegen juni 2019 wordt er op elk speelterrein en speelplein een bord geplaatst waarop opgeroepen wordt niet te roken. “Het gaat niet om een verbod, maar om een oproep om er niet te roken”, zegt schepen van Jeugd David Vandekerckhove (Groen). “Het is dus niet de bedoeling om controles uit te voeren, en rokers te bestraffen. We willen de bezoekers van de speelterreinen enkel sensibiliseren. De borden die op dit moment op de speelpleinen opgesteld staan, onder meer met de contactgegevens van de jeugddienst waar eventuele schade of mankementen aan de toestellen gemeld kunnen worden, waren sowieso aan vervanging toe. De nieuwe borden zullen dus meteen zowel de contactgegevens van de jeugddienst, als de oproep om niet te roken bevatten.” De actie kadert in de nationale actie ‘Generatie Rookvrij’, waarin verschillende organisaties die gekant zijn tegen roken, de krachten bundelen. “Een van de voorstellen die ze doen, is het rookvrij maken van speelpleintjes”, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Lynn Callewaert (CD&V). “Het is belangrijk dat de jeugd overal het goeie voorbeeld krijgt: roken is geen goed idee. Wat mensen bij hen thuis doen, daar hebben we als overheid geen vat op, maar wat op openbaar domein gebeurt, dat hebben we wel meer in handen.’ De sensibiliseringsactie wordt in de toekomst ook uitgebreid naar de sportterreinen.