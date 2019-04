Harelbeke strijdt tegen zwerfvuil met persoonlijke boodschappen: “Hou buurt proper, want Merel en Emiel leren hier fietsen” Joyce Mesdag

17 april 2019

17u16 0 Harelbeke “Deze plaats is belangrijk omdat...Jade hier leert paardrijden.” Harelbeke heeft nieuwe borden om zwerfvuil tegen te gaan. Imog en de stad kiezen daarbij voor een erg persoonlijke aanpak, waarbij bewoners oproepen om hun buurt proper te houden. “Door de oproep persoonlijker te maken, hopen we op een beter resultaat”, zegt Koen Delie van Imog.

Dat een ‘persoonlijke’ aanpak de beste manier is om mensen aan te spreken, dat weet Imog al even. “Burgers beschouwen openbaar domein heel vaak als iets dat van de hele gemeenschap is, en niet van hén persoonlijk, waardoor het er voor hen minder toedoet of het er netjes bijligt of niet”, zegt Koen Delie van Imog. “Het belang van de netheid van het openbaar domein duidelijk maken, kan door bijvoorbeeld peters en meters aan te duiden voor een glasbol, of door op zwerfvuilborden de mensen af te beelden die de buurt telkens opruimen, zorgt ervoor dat dat openbaar domein dichter bij de mensen komt.”

Doorn in het oog

Het idee om namen van lokale buurtbewoners op borden te zetten, komt van Anne-Sophie Lammertyn, buurtbewoonster van Bistierland, op de grens tussen Deerlijk en Harelbeke. “Vorige zomer was ik met moederschapsverlof”, vertelt Anne-Sophie. “Ik maakte elke dag een wandeling naar de Gavers, en het viel me telkens op hoeveel afval ik op mijn tocht naar de Gavers tegenkwam. Het waren vooral blikjes, en op een dag besloot ik gewoon een pmd-zak mee te nemen op mijn wandeling, en de blikjes op te rapen. Ik kon een volledige zak vullen. Ik weet dat zwerfvuil ook een doorn in het oog is van de andere bewoners, en ik contacteerde stad Harelbeke en intercommunale Imog met het voorstel om borden te plaatsen waarin de kindjes van de wijk burgers oproepen om hun buurt netjes te houden.”

Kindernamen

Na een oproep bleken een pak ouders bereid om de namen van hun kindjes uit te lenen. Op de wijk Bistierland staan drie borden. ‘Deze plaats is belangrijk omdat… Emiel, Merel, Shailey, Renée, Giselle, Jack, Thomas, Améline, Lars, Niene, Lowie, Mira, Jules, Lou, Iluna en Floris hier leren fietsen, bijvoorbeeld. En Ashley, Koko, Ellie, Suzanne, Henri, Jérôme, Liyo, Yaniz, Lukas, Mats, Eva, Aline, Julien, Chesney, Emma en Féline danken jullie om de wijk netjes te houden op het tweede bord. En Robbe, Axana, Margaux, Oone, Esmée, Leonie, Imme, Jole, Lucas, Mae, Larissa, Thibault, Vic, Annaëlle, Milan, Florian en Eloïse komen hier na school spelen, staat op het derde bord.” “Er staat ook nog een bord aan de Ieperstraat, waar Jade oproept om het netjes te houden omdat ze er graag paardrijdt”, zegt schepen Tijs Naert (groen). “En Lena passeert in Ter Abdijhoeve als ze haar moeder gaat bezoeken, en die ziet op haar weg ook niet graag afval rondslingeren. Er kunnen zeker nog borden bijkomen op andere plaatsen.”

Imog denkt eraan om het project ook naar de andere 10 Imog-gemeentes uit te breiden. “Zo gaat dat met goede ideeën”, zegt Delie. “Het Kortrijkse proefproject met de peukentegels werd bijvoorbeeld ook uitgebreid naar Harelbeke. Al onze gemeenten leren van elkaar.” “Geen probleem, andere gemeenten mogen gerust ons idee inpikken”, zegt schepen Naert. “Hoe meer zwerfvuil vermeden wordt, hoe beter.”