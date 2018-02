Harelbeke spreekt 12 februari 2018

Net zoals zes jaar geleden pakt het kartel sp.a/Groen uit met een vragenlijst voor alle bewoners van de stad. Met de antwoorden gaat het kartel aan de slag voor de opmaak van het verkiezingsprogramma. "Als burgemeester of als schepen weet je wel wat er leeft in je stad of wijk, maar je ziet en bereikt natuurlijk niet alle mensen. Er zijn altijd wel gevoeligheden die we niet kennen. Vandaar dat een vragenlijst altijd interessant en belangrijk is", vindt burgemeester Alain Top. Zes jaar geleden werden de antwoorden zelf verwerkt, maar nu gaan sp.a en Groen in zee met het onderzoeksbureau Indiville. "Met de verwerking van het onderzoeksbureau kunnen we efficiënter aan de slag. Dat zal alle resultaten bundelen per wijk, per leeftijd. Op die manier hopen we wijkgericht aan ons programma werken. Wie deelneemt aan de vragenlijst, zal niet meteen individuele feedback krijgen. We zullen wel cijfers en resultaten meegeven in ons programma over de vragenlijst", vult schepen David Vandekerckhove aan. Deze week worden de vragenlijsten gepost in 12.000 brievenbussen. Zes jaar geleden heeft meer dan tien procent deelgenomen aan de enquête. Online bevindingen meegeven kan via www.harelbekespreekt.be. (XCR)