Harelbeke nodigt bewoners uit

voor koffie op ...werf Marktplein Joyce Mesdag

08 maart 2019

15u32 0

Op dinsdag 12 maart nodigt de stad Harelbeke, samen met projectontwikkelaar Immogra en aannemer Furnibo, de buurtbewoners uit de directe omgeving van het Marktplein uit voor ‘Koffie op de markt’. “De werken schieten goed op en midden maart starten we met het gelijkvloers en eveneens met de kelder onder het binnenplein”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Met het initiatief wil de stad de omwonenden informeren over de vooruitgang van de werken. Wie wil, kan deelnemen aan een rondleiding op de werf vanaf 14 uur. Medewerkers van de stad, Immogra en Furnibo geven graag een antwoord op alle vragen tijdens de infomarkt. Na de rondleiding trakteren we op koffie met een stukje taart.” Er schreven zich al 75 buurtbewoners in voor het initiatief. Er zijn nog een aantal plaatsen voor de rondleiding op de werf om 15.30 uur, wie wenst kan zich hiervoor nog inschrijven via feest@harelbeke.be. Voorzie gemakkelijke, gesloten schoenen om de werf te bezoeken. Er wordt veiligheidsmateriaal voorzien.