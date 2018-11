Harelbeke is meest 'Groene' stad van West-Vlaanderen 08 november 2018

Harelbeke wordt de meest 'groene' stad van West-Vlaanderen, althans als het op het aantal Groene schepenen in het bestuur komt.





In 2013 was Harelbeke, samen met Kuurne, Anzegem en Roeselare, de eerste West-Vlaamse gemeente met een Groene schepen. In 2019 wordt Harelbeke de enige West-Vlaamse gemeente met twee schepenen van de partij Groen: huidig schepen David Vandekerckhove en nieuwe schepen Tijs Naert. "We zijn een positieve en constructieve partij, en dat spreekt mensen aan, in tijden dat wereldleiders met bagger werpen", zegt Naert. "We gaan voor een positief alternatief, waar we luisteren naar mensen, en geen verwijten produceren. We zullen met de nodige realiteitszin mee een toekomstgericht beleid uitstippelen, waarbij duurzaamheid, open ruimte en het sociale aspect centraal staan. Het geitenwollensokkenimago mag definitief in de kast." (JME)