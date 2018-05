Harelbeke gaat voor langste erehaag EVENEMENTENDORP VERWELKOMT FIETSERS KOM OP TEGEN KANKER JOYCE MESDAG

09 mei 2018

02u29 1 Harelbeke Zondag ontvangt Harelbeke de karavaan van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Er zijn optredens en leuke activiteiten, maar centraal staat de langste erehaag. Schepen Michaël Vannieuwenhuyze (Open Vld) fietst 1.000 kilometer op zijn eentje, als eerbetoon aan al wie de strijd verloor tegen kanker.

Bij de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker wordt elke dag 250 kilometer gefietst, vanuit Mechelen richting een andere stad en terug. Harelbeke is een van de vier steden waar de karavaan 's middags halt houdt. "Er zijn een 1000-tal teams die deelnemen", legt schepen Michaël Vannieuwenhuyze uit. "Naast zo'n 1.900 fietsers zullen ook heel wat familieleden en vrienden van de teams present tekenen."





Paintballen

Vannieuwenhuyze verwacht dat er 3.000 à 4.000 mensen naar het Forestierstadion zullen afzakken, en hij hoopt zelfs op 5.000 mensen. "Want ook wie niet meteen iets met de 1.000 kilometer te maken heeft, is meer dan welkom. Er valt zeker voldoende te beleven in ons evenementendorp. Lokale verenigingen verkopen er hapjes en drankjes in de standjes. Dankzij de paintbalclub kan je er zelfs een vleugje paintballen." Er zijn ook optredens, onder meer van de Ketnetband. "We hopen zo veel mogelijk mensen warm te maken om langs te komen, want we willen dat de deelnemers aan de 1.000 kilometer zondag verwelkomd worden door een reuze-erehaag."





Tussen de vier steden waar de karavaan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag halt houdt, loopt een onderlinge wedstrijd. "We willen graag dat de langste erehaag die in Harelbeke wordt", zegt Vannieuwenhuyze. "Het absolute record werd bij een vorige editie in Torhout gevestigd, toen werden 3.465 mensen geteld. In de eerste plaats willen we graag dit jaar winnen, maar dat absolute record in Torhout mag natuurlijk ook altijd gebroken worden."





Schepen vormt team

Vannieuwenhuyze neemt zelf deel aan de 1.000 kilometer. Meer nog: hij vormt een 'team' in zijn eentje, en hij zal dus elke dag de 250 kilometer alleen fietsen. Hij doet dat als eerbetoon aan Michiel Vandenberghe, de zoon van vrienden die in 2010 overleed aan kanker. "Maar bij uitbreiding neem ik deel als eerbetoon aan alle Harelbekenaren die de strijd verloren tegen kanker." Hij liet op een t-shirt namen drukken van overleden kankerpatiënten, en die zal hij dus 1.000 kilometer meenemen tijdens zijn calvarietocht. "Het zijn er 63 geworden. Ik heb mezelf tijdens de voorbije weken, toen ik geld inzamelde om te mogen meedoen, maar ook toen ik op de fiets aan het trainen was, meerdere keren afgevraagd waarom ik hier toch aan begonnen ben. Maar als ik die verhalen lees van de 63 families die achtergebleven zijn, dan weet ik weer waarom ik het doe."