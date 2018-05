Handelscomité deelt 8.000 gratis draagtassen uit 23 mei 2018

Het Handelscomité en het Marktcomité van Harelbeke verdelen 8.000 gratis draagtassen, via de Harelbeekse winkels en wekelijkse markten. Ze doen dat enerzijds om klanten voor hun trouw te belonen, maar ook vanuit ecologisch standpunt. "Met de zakken willen we een duurzame oplossing bieden aan de klanten", zeggen Bart Smissaert, voorzitter van het Marktcomité en Olivier De Block, voorzitter van het Handelscomité. "Het is een tas die zonder schroom in elke winkel kan worden gebruikt, de plastic zakjes uitschakelt en bovendien gemaakt is van ecologisch afbreekbaar materiaal." (JME)