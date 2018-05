Handelaars prijken op werfbanners Marktplein 11 mei 2018

Rond de bouwwerf voor de werken aan het Marktplein in Harelbeke hangen banners met daarop foto's van Harelbeekse handelaars. "De werken zelf zijn enkele maanden later kunnen starten dan aangekondigd werd", legt Olivier De Block, voorzitter van het handelscomité uit. "Intussen was het plein wél al helemaal opengebroken, waardoor er dus wel al hinder was, maar dus helemaal geen vooruitgang. De Projectontwikkelaar van die werken, Immogra, wilde graag iets doen voor de handelaars, als 'geste'." In plaats van werfdoeken te hangen met reclame voor aannemers en dergelijke, hangen er nu foto's van Harelbeekse handelaars, genomen door een professionele fotograaf. "Het is de bedoeling dat de banners tijdens de werken geregeld geroteerd zullen worden, zodat iedereen eens op de best zichtbare plaatsen te zien is."





Melissa Nuyttens van Foliefotografie is bij de tweede lading handelaars. "Er moeten sowieso werfdoeken opgehangen worden, dat ze ons de kans geven om op die manier gratis reclame te maken, vind ik een heel leuk initiatief. Voor mij was het alvast extra leuk om eens aan de andere kant van de lens te staan." (JME)