Grote namen op affiche Harelbeke Schlagert: Bart Kaëll, Gene Thomas, Luc Steeno én Laura Lynn tekenen present Joyce Mesdag

07 februari 2019

De organisatie van Harelbeke Schlagert heeft de affiche bekend gemaakt voor de editie op vrijdag 1 maart. Bart Kaëll komt zingen, net als Gene Thomas, Luc Steeno, Yves Segers, Laura Lynn, de ambiancegroep Swoop rond Filip D’Haese en Herbert Verhaeghe. “De opbrengst gaat zoals vorig jaar opnieuw naar Vzw Het Ventiel uit Hulste”, zegt Christophe Rommens van de organisatie. “Deze vzw zet zich dagdagelijks in voor mensen die te kampen hebben met jongdementie. Onder de aanwezigen is er opnieuw een volle winkelkar te winnen.” Door de geplande werken aan CC Het Spoor moest de organisatie wat schuiven met zijn datum, maar de editie in 2020 zal doorgaan in de normale periode: de maand mei, geeft de organisatie alvast mee. Vipkaarten kosten 75 euro, gewone kaarten 25 euro. Kaarten zijn te verkrijgen via 0471/685700 (liefst na 17 uur), maar ook in Café De Tientjes, Innotex en Kopie Harelbeke.