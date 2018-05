Grote Leiewerken eindigen eind 2018 NA DE BRUG WORDT OOK NIEUWE SLUIS INGEHULDIGD XAVIER COPPENS

28 mei 2018

02u23 1 Harelbeke In het project Seine-Schelde Vlaanderen is gisteren opnieuw een grote stap gezet met de inhuldiging van de nieuwe sluis in Harelbeke. Tegen het einde van 2018 moeten de grote Leiewerken afgerond zijn in Harelbeke. Enkele maanden later worden ook de omgevingswerken afgewerkt. Daarna gaat de focus naar de werken in Menen.

Het inhuldigen van een nieuwe sluis is geen alledaagse gebeuren. Dat gebeurde gisteren met het eigen schip van De Vlaamse Waterweg nv dat speciaal van Wilrijk naar Harelbeke voer. Gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg Chris Danckaerts verzekert dat het wellicht de laatste keer zal zijn dat er een sluis gebouwd wordt in Harelbeke.





"Opzet van de grote werken blijft het verdubbelen van het waterverkeer in 2040. Dat vraagt over het gehele traject van de Seine tot de Schelde om ingrijpende werken. De nieuwe sluis in Harelbeke is met 230 meter dubbel zo lang dan twee voetbalvelden naast elkaar", visualiseert Chris Danckaerts. "De nieuwe sluis ging twee maanden op proef, maar nu die naar behoren werkt, konden we de sluis gisteren inhuldigen. Voor de sluis werd 1.800 ton staal verwerkt en 14.000 kubieke meter beton. De sluisdeuren zijn tien meter hoog, zeven meter breed en wegen elk 36 ton."





Bouwkuip

Nu de nieuwe sluis in Harelbeke in gebruik is, kan de oude afgebroken worden. "Ondertussen wordt verder gewerkt aan de bouwkuip voor de nieuwe stuw en de turbines. Die nieuwe stuw zorgt voor een milieuvriendelijk gebruik van de sluis. Eens de nieuwe stuw er is, kan de tijdelijke afgebroken worden. Ook het Moleneiland wordt heringericht met een vispassage en er komt een draaibrug voor fietsers en wandelaars. In het voorjaar van volgend jaar wordt de omgeving aangepakt met de heraanleg van de wegen en jaagpaden langs de oevers. Parallel loopt het stadsvernieuwingsproject met de herinrichting van het Marktplein en de vele stads- en woonontwikkelingen. Eens de grote werken achter de rug zijn, wordt de focus gelegd op Menen. "De voorbereidingen van de vele verwervingen, het heraanleggen van de kaaien en de nieuwe brug lopen wat vertraging op. Momenteel zijn er een tiental huizen verworven. We willen echter niet dat de Rijselstraat een lange tijd leeg staat en zullen kijken om de gevels wat op te fraaien om de leegstand te camoufleren. De werken in Menen zullen sowieso gefaseerd gebeuren en ook het slopen van de huizen zal niet in een keer gebeuren. Voor de heraanleg van de brug moeten niet ineens alle huizen gesloopt worden. Verschillende instanties zijn hiervoor echter de nodige voorbereidingen en later de nodige vergunningen aan het treffen", weet woordvoerster Claudia Van Vooren.