Groepspraktijk 't Eiland is open 26 mei 2018

In Harelbeke is Groepspraktijk 't Eiland geopend, in de wijk het Eiland in Harelbeke. Je vindt er de kinesiepraktijk van Evelyne Verbrugge, het massagetherapiecentrum van Geert De Vuyst, het schoonheidsinstituut van Emely De Vrieze, en de praktijk van Thorin Levecque. Hij is sociaal en familiaal bemiddelaar en hij biedt ook ondersteuning in conflictmanagement in bedrijven. De kinesiste Evelyne Verbrugge en haar partner Thierry Van Eeckout lieten, op de plaats waar Evelyne vroeger al haar praktijk had in de Tientjesstraat, een nieuwbouwresidentie bouwen. Beneden werd niet alleen een ruimte voorzien voor de praktijk van Evelyne, maar het koppel voorzag meteen plaats genoeg voor een groepspraktijk waar meerdere zelfstandigen hun stek zouden kunnen vinden. "Het is echt heel aangenaam werken", zegt Geert, die zelf al 12 jaar in een praktijk alleen zijn Massage Therapy Center uitbouwde. "Het is een leuker gevoel om te weten dat er in de ruimtes naast jou ook mensen aan het werk zijn, en voor onze patiënten en klanten is het ook een leuker gevoel om in een praktijk binnen te stappen. We merken ook dat mensen die voor de ene praktijk komen, sneller de stap gaan zetten naar een andere praktijk bij ons." Er zijn nog twee praktijkruimtes vrij voor wie nog een plekje zoekt. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Thierry op het nummer 0477 30 00 10. (JME)