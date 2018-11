Gordel aan, maar toch uit auto geslingerd en overleden 17 november 2018

Een zware botsing in de Tieltstraat in Meulebeke heeft donderdagnacht rond 1 uur het leven gekost aan een 53-jarige man uit Harelbeke. De Audi van Dominique Van Landuyt werd vol in de flank gegrepen door een BMW. Dominique, die nochtans zijn gordel droeg, werd uit de wagen geslingerd.





Een 30-jarige automobilist uit Tielt vertrok iets voor 1 uur met zijn BMW in OC Vondel in Meulebeke. N.D.F. reed op de ringweg richting Tielt toen hij plots aan het kruispunt met de Vijfstraat de Audi van Dominique Van Landuyt voor zich zag opdoemen. Ontwijken was geen optie meer, de wagen knalde vol in de flank van het dwarsende voertuig. De brokstukken vlogen alle kanten uit en ook de geparkeerde Audi S-Line van Filip, de uitbater van restaurant Melanzane op de hoek, deelde in de brokken. "Ik zat tv te kijken toen ik plots een doffe knal hoorde", vertelt Filip. "Ik ging buiten kijken. De bestuurder van de BMW was in paniek en schreeuwde dat een man midden op de weg lag en geen hartslag meer had." De toegesnelde hulpdiensten stelden vast dat voor Dominique Van Landuyt uit Harelbeke geen hulp meer kon baten. De weg bleef urenlang afgesloten. Wellicht lag het mistige weer aan de oorzaak van het ongeval. "Dominique was een man met een goed hart, altijd bereid om te helpen, net als zijn vrouw Martine", klinkt het in de wijk waar het slachtoffer woonde met zijn echtgenote en hun enige zoon Evert. Hij was werknemer van een elektriciteitswerkenbedrijf. De begrafenisplechtigheid vindt volgende week zaterdag om 11.30 uur plaats in CC Het Spoor. (LSI)