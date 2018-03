Gloednieuwe sluis gaat open 20 maart 2018

De eerste schepen zijn gisteren door de gloednieuwe sluis in Harelbeke van 230 meter lang gevaren. "De sluis is dubbel zo lang als de oude sluis", zegt Peter De Meyer, van De Vlaamse Waterweg. "Daarnaast is ze 12,5 meter breed en 4,7 meter diep. Later krijgt ze ook nog middendeuren, zodat kleinere schepen sneller door de sluis kunnen geloodst worden."





De nieuwe sluis kwam er in het kader van het binnenvaartproject





Seine Schelde Vlaanderen, waarbij De Vlaamse Waterweg, een vaarweg wil realiseren voor container- en duwvaartschepen tussen de industriële regio's het Seine- en het Scheldebekken.





"Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Deze schepen zijn tot 190 meter lang. De oude sluis in Harelbeke was hiervoor te klein." De tijdelijke sluis, die gebruikt werd tijdens de bouw van de nieuwe, blijft nog even in dienst als reserve zodat er bij eventuele kinderziektes geen hinder is.





Voor het paasverlof wordt er gestart met de afbraak van de tijdelijke sluis. Op die plaats komt er een nieuwe stuw. Eens de stuw in werking is, wordt de tijdelijke stuw afgebroken.





Naast de bouw van een nieuwe sluis en een nieuwe stuw, wordt het Moleneiland heringericht met een vispassage en er komt ook een draaibrug voor fietsers en voetgangers.





