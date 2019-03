Gezocht: oude foto’s van het centrum van Harelbeke Joyce Mesdag

14 maart 2019

Stad Harelbeke en Intercommunale Leiedal zijn op zoek naar oude foto’s en postkaarten van het centrum van Harelbeke van 1850 tot 1970, van het Marktplein, de Gentsestraat, Marktstraat en de Stationsbuurt. “De foto’s zullen worden gebruikt in een onderzoek naar het verleden van de markt en omgeving van Harelbeke”, zegt Francis Pattyn, schepen van erfgoed en archief. “Dit onderzoek is een samenwerking tussen Stad Harelbeke, Leiedal en de Hogeschool West-Vlaanderen. Wie foto’s bezorgt, helpt ook mee aan de uitbreiding van het stadsarchief.” Wie oude foto’s en postkaarten heeft, kan deze gratis laten inscannen in het stadsarchief, Gentsestraat 13b in Harelbeke. Dat kan nog tot eind april, elke dinsdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u. “Je krijgt na afloop de originele foto en een digitale versie terug mee naar huis. Digitale beelden kunnen ook worden bezorgd via archief@harelbeke.be. “