Gezinsbond organiseert eerste garageverkoop 14 april 2018

De Gezinsbond Harelbeke-Stasegem organiseert op zaterdag 14 april, van 9 tot 16 uur, haar eerste gargeverkoop. Inwoners van Stasegem of Harelbeke bieden dan op hun eigen oprit of in hun garage tweedehandsspullen aan: (kinder)fietsen, (kinder)kledij, (kinder)schoenen, speelgoed, kinderuitzet, kleine meubelen, antieke meubelen, tuingereedschap, cd's, boeken, decoratie, verlichting, schildersezel, tekentafel, kantkloskussen, vinkenkooien,... Via www.gezinsbondharelbeke.be kan een lijst met alle deelnemers en een 'shoppingroute' geraadpleegd worden. (JME)