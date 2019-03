Gesnapt met meer dan 2 pro mille op terugweg van begrafenis VHS

25 maart 2019

17u31 0 Harelbeke Een man die met vervroegd pensioen is, heeft van de politierechter een rijverbod van 45 dagen gekregen omdat hij op te terugweg van een begrafenis gesnapt werd bij een controle. De man had zwaar gedronken.

Al meer dan veertig jaar heeft Raf B. al z’n rijbewijs en nooit stond hij voor de politierechtbank. Tot nu. De politie hield hem een tijd geleden tegen langs de Kuurnsestraat in Bavikhove. De man moest een ademtest afleggen en die bleek positief. Meer zelfs: Raf B. liet ruim twee pro mille alcohol in het bloed optekenen, veel te veel dus om nog veilig met de auto te kunnen rijden. De man, die in 1978 z’n rijbewijs haalde, verklaarde dat hij gesnapt werd toen hij weer huiswaarts reed na een begrafenisplechtigheid. Zijn advocaat vroeg de rechter om mildheid omdat B. z’n wagen broodnodig heeft om elke dag zijn vrouw naar haar werk in Menen te brengen. Het vonnis was niettemin streng: 45 dagen rijverbod en een boete van 800 euro.