Gered van CO-vergiftiging door klant ONTSNAPT KOOLZUURGAS UIT BIERVAT WORDT UITBATERS CAFÉ BIJNA FATAAL HANS VERBEKE

15 mei 2018

02u58 0 Harelbeke Dat Marianne Weydts (52) en haar man Kurt Messiaen (49) nog leven, hebben ze wellicht te danken aan Bart Vanhove. Hij vond het echtpaar bewusteloos in de kelder van hun café St.-Hubert en belde de hulpdiensten. Ze raakten bedwelmd door CO-vergiftiging. "Als we uit het ziekenhuis mogen, dan trakteren we hem zeker op een glaasje", beloven Marianne en Kurt.

Het café was eigenlijk al gesloten toen het noodlot toesloeg, gisteravond. "Maar er waren nog twee klanten binnen", vertelt Kurt Messiaen. "Iets na 23 uur ging ik in de kelder wat kratten sorteren. Maar omdat ik lang wegbleef, kwam Marianne een kijkje nemen. Ik was toen al bewusteloos. Marianne riep vlug nog naar Bart en probeerde me te wekken. Maar er was zo weinig zuurstof in de kelder, dat ook zij na enkele seconden het bewustzijn verloor."





Biervat

Toen Bart Vanhove in de kelder afdaalde en het koppel zag liggen, besefte hij dat het geen optie was om zelf ook in de kelder te blijven. Hij repte zich weer naar boven en belde de hulpdiensten. "De dokters vertellen dat zijn reactie ons het leven heeft gered", zegt Kurt. "Mochten de hulpdiensten een paar minuten later gearriveerd zijn, dan zou een hartstilstand ons al fataal zijn geworden." Kurt vermoedt dat een probleem met een koppeling aan een vat bier de boosdoener is van het voorval. "Ik had eerder zondag al gemerkt dat er ijsvorming was op de koppeling. Dat wijst op een lek. Het lukte ons ook niet al te best meer om te tappen en later 's avonds kon dat zelfs helemaal niet meer. Maar omdat het zondag was, konden we niet terecht bij de technische dienst van de brouwerij, om het euvel te verhelpen."





Zuurstoftekort

Door het lek vulde de kelder zich met koolstofdioxide, een giftig goedje dat kleur- en geurloos is, maar wel de zuurstof verdrijft. "Marianne en ik werden ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Ook Bart moest naar het ziekenhuis omwille van zuurstoftekort. Na verzorging mocht hij echter weer beschikken.





"Wanneer wij naar huis mogen, weten we nog niet, maar we voelen ons wel al veel beter. Vandaag ondergaan we nog wat onderzoeken en als alles goed is, zullen de dokters ons laten gaan. We willen eigenlijk zo snel mogelijk weer bij onze klanten zijn. Reken maar dat we er met Bart een goeie zullen op drinken", zegt Kurt. De kelder is intussen weer helemaal veilig. De brandweerlui zetten het luik open waarlangs de brouwer vaten bier levert, zodat er weer zuurstof kon binnenstromen. Vervolgens legden de blussers persluchttoestellen op de grond in de kelder en draaien ze die open. De ontsnappende zuurstof uit die toestellen verdreef de koolzuurdioxide.