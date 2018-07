Geluidsberm Keizershoek komt er eind dit jaar 26 juli 2018

De aanbesteding voor de aanleg van de geluidsberm aan de Keizershoek in Harelbeke zal na het bouwverlof plaatsvinden. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) na een parlementaire vraag over het dossier. "De werken zelf zullen ten vroegste eind dit jaar starten", laat hij ook nog weten. De bewoners van de wijk Keizershoek in Stasegem zijn al langer vragende partij om de geluidshinder afkomstig van de E17 aan te pakken. De noordelijke geluidsberm langs de E17 werd al gerealiseerd. "Op de zuidelijke, ter hoogte van de wijk Keizershoek, blijft het echter wachten. Ik blijf er bij de minister op aandringen dat de geluidsberm er zo snel mogelijk komt", zegt Bert Maertens. (JME)