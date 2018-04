Gegrepen door trein: man kritiek 25 april 2018

Op de spoorlijn tussen Oudenaarde en Kortrijk is gisteravond rond 20.45 uur een man gegrepen door een trein. Dat gebeurde op een overweg voor voetgangers en fietsers in de Eikenstraat in Stasegem, vlak bij een parking van het provinciaal domein De Gavers. Het slachtoffer kwam niet onder de trein terecht, maar werd wel weggeslingerd. De hulpdiensten reanimeerden de man van middelbare leeftijd uit Harelbeke en brachten hem nadien over naar de spoeddienst van het AZ Groeninge in Kortrijk. Zijn toestand was bij het afsluiten van de krant bijzonder kritiek. Over de omstandigheden van het ongeval was gisteravond nog geen duidelijkheid. Mogelijk gaat het om een ongeval. Het incident gebeurde op dezelfde plek waar enkele weken geleden een 74-jarige man uit Bavikhove uit het leven stapte nadat hij eerder die dag zijn echtgenote thuis had toegetakeld. Nog aan diezelfde overweg kwam in december 2009 ook al ex-politicus Pierre Lano om het leven bij een wanhoopsdaad. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (VHS)