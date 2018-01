Geen vergunning voor gebedshuis 19 januari 2018

02u41 0 Harelbeke De Provincie heeft de stedenbouwkundige vergunning voor een gebedsruimte in Harelbeke geweigerd. De moslimgemeenschap in Harelbeke, die zich verenigt heeft in de vzw Bader, kocht eind 2016 een villa op de Kortrijksesteenweg in Harelbeke, om er een gebedsruimte en ontmoetingscentrum van te maken. De stad keurde een vergunningsaanvraag goed. Doordat enkele buurtbewoners in beroep gingen tegen die beslissing, belandde het dossier bij de Provincie. Toen de bevoegde dienst oordeelde dat het dossier niet volledig was, trok de vzw Bader zelf zijn aanvraag terug in.

Een nieuwe aanvraag werd opnieuw goedgekeurd door de stad. Buurtbewoners gingen ook deze keer in beroep, en daardoor belandde het dossier opnieuw bij de Provincie. De Deputatie besliste gisteren om de stedenbouwkundige vergunning te weigeren. "Los van een aantal kleine zaken die wettelijk niet in orde waren, waren er twee luiken rond ruimtelijke ordening niet in orde", zegt gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld). "De achterkant van de villa grenst aan de Leie, en de grond zou er genivelleerd worden. Hoe dat zou gebeuren, was onvoldoende gedetailleerd in het dossier. Ten tweede was ook onvoldoende uitgewerkt hoe het luik mobiliteit aangepakt zou worden. Aangezien dat hetgeen is dat de bewoners het meeste zorgen baart, moeten we daar uiteraard extra aandacht voor hebben. Dat de vzw zelf zegt dat er maximum 80 mensen naar de moskee zouden komen en er dus géén probleem zou zijn, zonder extra stukken bij het dossier te voegen die dat aantonen, is onvoldoende. De stad had dat ook niet zomaar voor waar mogen aannemen."





Onverklaarbaar

Harelbeeks Schepen David Vandekerckhove (Groen) noemt de beslissing van de Provincie dan weer 'onverklaarbaar'. "Het nivelleren achteraan was wél voldoende uitgewerkt. En bij een ontmoetingscentrum is het nu eenmaal moeilijk inschatten en bewijzen hoeveel volk je zou lokken. Ik vrees dat er maar heel weinig OC's nog een vergunning zouden krijgen, mocht de Provincie altijd even streng zijn."





De moslimgemeenschap reageert teleurgesteld. "Dit is een kaakslag voor onze gemeenschap", zegt bestuurslid Farouz Mouloud. "Dit is louter een politieke beslissing." Of de gemeenschap een nieuwe aanvraag zal indienen, moet nog beslist worden. (JME)