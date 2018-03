Geen straf voor slag met schoen 08 maart 2018

Een 26-jarige jongeman uit Harelbeke komt er zonder straf vanaf nadat hij op 20 mei vorig jaar zijn vriendin met een schoen sloeg en haar bij de keel greep. Dat gebeurde toen het koppel samenwoonde in Wielsbeke. Na avondje uit escaleerde een ruzie tussen Sam C. en zijn vriendin. "Het was een explosieve relatie. We waren beiden erg jaloers", verontschuldigde C. zich voor de rechter. Hij betaalde ook al een schadevergoeding van 520 euro. (LSI)