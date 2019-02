Geen straf voor Pool voor vuistslagen aan vader LSI

20 februari 2019

13u41

Bron: LSI 0

Een 22-jarige Pool uit Harelbeke heeft van de rechter in Kortrijk geen straf gekregen omdat hij op 1 juli 2017 zijn vader tijdens een discussie enkele rake vuistslagen gaf. Zelfs terwijl zijn vader al op de grond lag, deelde Kamil M. nog rake klappen uit. Aanleiding was een discussie met zijn ouders over geld. De vader liep een gebroken neus en oogkas op. “Een uiting van zijn frustratie over geldtekort”, verantwoordde de advocaat van Kamil L. zijn gedrag. De twintiger woont op vandaag nog altijd thuis bij zijn ouders. Een vaste job heeft hij nog altijd niet, wel interimjobs. “Het gaat nu beter dan vroeger”, besloot hij. Zijn vader stelde zich geen burgerlijke partij en vroeg dus geen schadevergoeding.