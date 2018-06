Geen straf voor afpersing voor 'pedofielenjager' 28 juni 2018

Een 34-jarige man uit Wevelgem kreeg van de rechter geen straf voor afpersing.





Nadat Mathias D. op de TMF-chat een bericht had zien passeren van een oudere man die op zoek was naar jonge meisjes besliste D. om zich als meisje voor te doen en een afspraakje te regelen. In Harelbeke ontmoetten beiden elkaar en bleek de ware toedracht. In ruil voor geld besloot D. te zwijgen.





Nadien nam hij nog een tweede keer contact op met de verzender van de TMF-chat om extra geld te eisen. De rechter achtte de afpersing bewezen, maar gaf D. de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. (LSI)