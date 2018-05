Geen sluiting, wel fikse boetes voor Agristo 15 mei 2018

02u59 0 Harelbeke Aardappelverwerkend bedrijf Agristo uit Hulste (Harelbeke) en twee leidinggevende figuren moeten van de rechter een boete van ruim honderdduizend euro betalen na jarenlange geur- en lawaaihinder. Drie gezinnen uit de Waterstraat kregen daarbovenop elk 35.000 euro schadevergoeding. Een sluiting beval de rechter niet. "Een zwaar verdict. Het oplossen van die problemen is topprioriteit", klinkt het bij operationeel directeur Kristof Wallays.

Op het beklaagdenbankje zat niet enkel Agristo maar ook stichter-oprichter Luc Raes (65) en CEO Dirk Decoster (70). Beiden bekleden sinds 1 januari geen operationele functie meer maar maken wel nog deel uit van de holding achter Agristo. Het Openbaar Ministerie verweet hen niet alles in het werk te hebben gesteld om de jarenlange geurhinder rond het bedrijf te voorkomen of in te perken en de rechter vond dat ook. "Al meer dan dertig jaar lapt Agristo de regels aan zijn laars", aldus buren Noël Vlieghe, Lucien Cuvelier en John Deboeuf. Reageren op de uitspraak wilden ze liever niet. Ze voeren nog een procedure voor de Raad van State om de huidige milieuvergunning voor Agristo te laten vernietigen. Huidig operationeel directeur Kristof Wallays, zoon van mede-oprichter Antoon, liet wel van zich horen. "De uitgesproken boetes en schadevergoedingen zijn ook voor een bedrijf als Agristo een zware opdoffer", klinkt het. "Op vandaag doen we er alles aan, met de beste beschikbare technieken, om verdere geurhinder te vermijden. Er is al 900.000 euro geïnvesteerd in milieumaatregelen. In het verleden was die frituurgeur in onze sector een vaak voorkomend probleem. Maar nieuwe technieken moeten deze hinder voorkomen of in grote mate te reduceren. Daar zal het bedrijf ook blijven in investeren." Of er beroep komt, is nog niet duidelijk. De vestiging van Agristo in Hulste heeft er al een jarenlange lijdensweg met vergunningen en veroordelingen opzitten. Zowel in 2005 als in 2012 kwam het ook al tot veroordelingen en boetes. Er werken 105 personeelsleden. (LSI)