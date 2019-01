Geen ontvangst op stadhuis voor straffe prestatie in Miss België-verkiezing Joyce Mesdag

29 januari 2019

Michelle Vermeersch, de jongedame die op een vierde plaats eindigde bij de Miss België-verkiezing enkele weken terug, zal geen ontvangst krijgen op het stadhuis van Harelbeke. Dat blijkt uit een antwoord van burgemeester Alain Top (sp.a) op een vraag van raadslid Fleur Debuck (N-VA). “Ik las enkele dagen na de verkiezing dat de kandidate uit Kuurne, die net als Michelle in de top 12 belandde, door de Kuurnse burgemeester werd ontvangen op het gemeentehuis. Ik denk dat ook wij heel trots mogen zijn op Michelles prestatie. Kunnen wij haar ook niet op een dergelijke manier onze waardering tonen?” “Ik heb in de aanloop naar de verkiezingen verschillende keren ruchtbaarheid gegeven aan haar deelname op sociale media”, zegt burgemeester Top. “Dat is misschien zelfs nog belangrijker dan achteraf nog iets voor haar te doen. We zijn niet van plan haar te ontvangen op het stadhuis, maar dat neemt niet weg dat we, als er in de toekomst een gelegenheid is waarop we haar prestatie in de kijker kunnen zetten, dat ook nog eens doen. Het blijft hoe dan ook een schitterende prestatie.” Wel geven we nog even mee dat de Kuurnse Josephine-Charlotte Lecluyse wel degelijk in de bloemetjes werd gezet en uitgebreid werd bedankt door de burgemeester maar dat dat niet op het gemeentehuis is gebeurd.