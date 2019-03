Gavertrimmers organiseren vierde editie Gavercross Joyce Mesdag

08 maart 2019

15u27 0

Op zondag 10 maart 2018 organiseert joggingclub Gavertrimmers uit Harelbeke voor de vierde keer op een rij de Gavercross. Deze veldloop vormt meteen ook de vierde wedstijd binnen het 33ste veldloopcriterium voor de vrije sporters. De wedstrijd wordt gelopen langs de voetbalterreinen van Harelbeke. De cross bestaat uit een aantal reeksen, een volksloop en een estafetteloop, met afstanden tot 5 km. De eerste wedstrijd start om 14u.

“Op de eerste editie in 2016 mochten we een kleine 450 deelnemers verwelkomen ondanks de barslechte weersomstandigheden”, zegt Kristof Dewilde. “Vorig jaar waren er dat zelfs iets meer dan 500 deelnemers. Voor het tweede jaar op een rij kunnen we rekenen op de steun van de E3 Binckbank-prijsorganisatie én Agristo. En dit jaar werken we ook samen met voetbalclub KV Kortrijk.

Inschrijving ter plaatse is mogelijk in de jeugdkantine van het Forestierstadion KRC Harelbeke, Stasegemsesteenweg in Harelbeke. Meer info vind je op www.gavertrimmers.be.