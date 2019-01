Gavers krijgt vleermuizenkelder Joyce Mesdag

24 januari 2019

Provinciedomein De Gavers in Harelbeke heeft nu ook een ‘vleermuizenkelder’, aan de oostzijde van het domein, vlakbij Parking Oost. Het is de bedoeling dat er zich vleermuizen in de kelder komen vestigen. “De investering die we doen, kadert voor een stukje in de bescherming van de vleermuis ”, zegt gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Landschap, Jurgen Vanlerberghe. “Er zijn steeds minder goeie locaties waar vleermuizen kunnen wonen. Met deze kelder willen we hun zoektocht wat vergemakkelijken.” Aangezien vleermuizen zeer gevoelig zijn voor verstoring, is de kelder niet toegankelijk voor publiek.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kende eind 2017 al een subsidie toe voor een vleermuizenkelder in de Gavers. De locatie in de Gavers werd gekozen op advies van Natuurpunt, omdat het er vochtig is en in een rustige, bosrijke omgeving ligt. De vleermuiskelder kost 68.519 euro. Aangezien vleermuizen Europees beschermde dieren zijn, kan de Provincie subsidies bekomen tot 80 % van de kostprijs voor de bouw van vleermuizenkelders.

Ook de provinciedomeinen d’Aertrycke (Torhout) en De Kemmelberg (Heuvelland) krijgen dit jaar een vleermuizenkelder. De voorbije tien jaar bouwde de Provincie al overwinteringsplaatsen in provinciedomeinen Tillegembos (Brugge) en Bulskampveld (Beernem). In de domeinen De Palingbeek (Ieper) en Raversyde (Oostende) werden bunkers en bestaande constructies vleermuisvriendelijk gemaakt. Bos- en waterrijke domeinen hebben immers een grote aantrekkingskracht op vleermuizen.