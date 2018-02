Frituur van Sofie en Steffy 02 februari 2018

Frituur 't Rondpunt in Hulste (Harelbeke) wordt uitgebaat door Sofie Vandeputte en haar dochter Steffy Vervaecke.





Door berichtgeving in de krant van gisteren kon verkeerdelijk aangenomen worden dat Steven de frituuruitbater was en dat klopt niet. Het was wel Steven die op 11 juni 2016 klappen kreeg van zijn broer Nico D. (42) uit Harelbeke, toen die amok maakte in de frituur. Daarom moest Nico D. zich woensdag voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Hij riskeert er vier maanden celstraf en een boete van 300 euro. D. beschadigde ook de frituur en een BMW. De frituuruitbaters en broer Steven stelden zich burgerlijke partij om een schadevergoeding te eisen. Vonnis op 14 februari. (LSI)