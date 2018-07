Frisse duik voor proper water en zwemzone in kanaal 09 juli 2018

Honderd mensen hebben zich gisteren aan een duik in het Kanaal Bossuit-Kortrijk gewaagd om het belang van goede waterkwaliteit in de verf te zetten. De Big Jump wordt al sinds 2005 georganiseerd door GoodPlanet. In onze provincie werd alleen in Harelbeke een frisse duik genomen. "Tot 2015 vond het evenement plaats in Kortrijk", zegt beleidsmedewerker Milieu Yves De Bosscher. "Volgens de Europese richtlijn moesten de rivieren tegen 2015 overal een goede kwaliteit hebben. Omdat de waterkwaliteit nog altijd niet is wat het moet zijn, leek het ons tijd om de Big Jump nieuw leven in te blazen in onze regio. De waterkwaliteit van het Kanaal is best oké, maar in de Leie en de beken in de streek moet het echt nog beter." De zwemmers in Harelbeke hadden nog een extra motivatie om in het frisse water te springen. "Normaal mag je hier niet zwemmen omdat het te onveilig is door de scheepvaart", zegt De Bosscher. "Er wordt momenteel gewerkt aan een project voor de verbreding en verdieping van het kanaal. Er moeten grotere schepen over het kanaal varen en de doortocht naar de Leie moet efficiënter worden aangelegd. We vragen ingenieurs, onderzoekers en overheden te onthouden dat het kanaal ook voor veel recreanten van groot belang is. Een zwemzone bijvoorbeeld zou hier een goed idee zijn. Ook de kanoërs en kajakkers moeten hier hun stek kunnen houden."





"Een zwemzone in open water mis ik inderdaad", beaamt Bart Sufflys uit Deerlijk. "Op reis zoeken we altijd meren en rivieren op om in te zwemmen. Het zou fijn zijn mocht dat hier ook kunnen." (JME)