Flink wat schade na keukenbrand in landelijk gelegen woning VHS

03 april 2019

15u48 3 Harelbeke Brandweerlui van de posten Harelbeke, Lendelede en Ingelmunster rukten in de nacht van dinsdag op woensdag uit naar de Barzestraat in Hulste. Daar was brand ontstaan in de keuken van een landelijke woning. Niemand raakte gewond.

Een kortsluiting aan een vaatwasmachine veroorzaakte dinsdagnacht brand in de fraaie woning. Nik D’Hondt, de zoon van bewoonster Nancy Hoste, overnachtte in de woning omdat zijn moeder hem de volgende morgen naar de luchthaven zou brengen. “Iets over half twee werd ik gewekt door een knal”, vertelt de zoon, die in Ingelmunster woont. “Toen ik beneden kwam, waren er vlammen in de keuken. Veel meer dan alle deuren dicht doen en ons naar buiten reppen, konden we niet.” Ook enkele poezen bleven ongedeerd.

Huis niet makkelijk bereikbaar

Het kostte de brandweer wat moeite om in het pikdonker de woning van Nancy Hoste te vinden. De Barzestraat is niet alleen landelijk maar het huis ligt ook een paar honderd meter van de straat verwijderd. Je moet er gedeeltelijk over een onverharde weg om ter plaatse te raken. Eens de hulpdiensten er waren, was de brand snel onder controle. De blussers zetten de vaatwasmachine buiten, samen met verbrande resten uit de keuken. Het huis werd daarna geventileerd maar is niettemin toch even onbewoonbaar, als gevolg van een hevige rookgeur.