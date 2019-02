Fleur De Buck stapt op bij N-VA na anderhalve maand en noemt partij “vrouwonvriendelijk” Joyce Mesdag

13 februari 2019

18u15 0 Harelbeke Fleur De Buck stapt uit N-VA en besluit om de komende zes jaar als onafhankelijk raadslid te zetelen. Een verrassing, want bij de gemeenteraadsverkiezingen van in oktober had ze nog een tweede plaats op de N-VA-lijst, én we zijn amper anderhalve maand ver in de legislatuur. Ze houdt naar eigen zeggen de eer aan zichzelf door nu op te stappen.

“Bij de verkiezingen van oktober werd N-VA Harelbeke geconfronteerd met een verlies van 2 zetels. We werden naar de oppositiebanken verwezen. Een zware teleurstelling voor onze hele ploeg en ook voor mezelf uiteraard”, zegt De Buck. “Kort nadat deze ontgoocheling een beetje was bezonken, kreeg ik als persoon een tweede opdoffer te verwerken.”

Niet de laatste

Fleur De Buck had haar zinnen gezet op een plaats in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “De materie interesseert mij”, vertelt ze. “Van het partijbestuur kreeg ik voldoende stemmen om in het Comité te mogen zetelen. Ik had echter ook nog de handtekening van twee andere gemeenteraadsleden nodig. Twee van hen weigeren dat, waardoor ik nooit genoeg handtekeningen kan behalen (N-VA telt 4 zetels, nvrdr.). Ze beweren mij niet te vertrouwen. Ik zou niet waarom. Deze zaken heb ik aangekaart bij het bestuur en bij het arrondissementeel bestuur, maar zonder resultaat. Ik heb dan maar beslist zelf op te stappen. Ik wil wel expliciet de voorzitter, Filip Vandeputte, bedanken voor de steun en de goede samenwerking van de voorbije jaren. Ik ben niet de eerste vrouw die vertrekt, en ik zal wellicht ook niet de laatste zijn. N-VA is een heel vrouwonvriendelijke partij, merk ik.”

De partijleden van N-VA Harelbeke waren nog niet op de hoogte van de beslissing van De Buck toen we hen opbelden. “We willen pas reageren als we haar volledige verklaring doorgenomen hebben en onderling hebben kunnen overleggen”, zegt gemeenteraadslid Wout Pattyn. Het is niet de eerste keer dat het rommelt binnen N-VA Harelbeke. Vorige legislatuur stapte toenmalig schepen Jacques Maelfait nog uit de partij, en even later ook Marijke Ostyn. De Buck haalde 330 stemmen, het tweede beste resultaat binnen N-VA.