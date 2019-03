Finse looppiste wordt heropgefrist Joyce Mesdag

12 maart 2019

Goed nieuws voor wie graag gaat lopen op de Finse looppiste aan het Forestiersstadion in Harelbeke. Medewerkers van de sportdienst zijn er in verschillende fases de piste aan het opfrissen. “De staat van de Finse looppiste liet te wensen over”, zegt schepen Dominique Windels (sp.a). “Ik werd er geregeld over aangesproken, en terecht: het risico op kwetsuren werd er te groot doordat de ondergrond er veel te oneffen lag. De ondergrond wordt effen getrokken, en er komt een nieuwe laag schors. We denken intussen wel even na over een duurzamer alternatief, mocht de staat van de piste binnen een jaar of twee jaar opnieuw zo slecht zijn.” Er werd een 3000-tal euro geïnvesteerd.