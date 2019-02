Finalisten voor Gala van de Harelbeekse Ondernemer zijn bekend Joyce Mesdag

12 februari 2019

19u08 0

De Harelbeekse Unizo-afdeling Leiekracht heeft de finalisten bekendgemaakt voor het Gala van de Harelbeekse Ondernemer. Die avond reikt de Unizo-afdeling in drie categorieën: Ondernemer van het jaar, Handelaar van het jaar en Starter van het jaar, awards uit aan ondernemende inwoners van Harelbeke of Harelbeekse bedrijven die een pluim verdienen voor wat ze in 2018 hebben gerealiseerd. De strijd om de titel ‘Handelaar van het jaar’ zal gaan tussen kapster Anne Van Damme, juwelenartieste Karine Hamaekers en Guy Platteau van P-Projects, een bedrijf dat nauwkeurige alcoholtesters produceert. De meest gedreven starter wordt Giuseppe Riolo, die zelfgemaakte granola verkoopt, Brecht Kets van Play it Safe, een app waarmee je EHBO kan aanleren, of Sander Verthé van Verthé Interieurs en Inlijstatelier. De strijd door de titel Ondernemer van het jaar gaat tussen Frederick Flamée, van boekhoudingkantoor Flamée en partners, Xavier Dekeyster van DX-solutions, dat bedrijfsprocessen automatiseert, en Curd Velghe, die met Meat-Heat een slagerij, restaurant en B&B combineert.De bekendmaking van de winnaar per categorie gebeurt op het Gala van de Harelbeekse ondernemer op 23 februari. Inschrijven kan via de website www.unizoleiekracht.be.