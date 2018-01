File door ongeval en autobrand op E17 02u34 1

Tijdens de ochtendspits ontstond gisteren een flinke file op de E17 in de richting van de Franse grens. Aanleiding was een autobrand en een kop-staartbotsing. Die vonden beiden ongeveer gelijktijdig plaats, rond half negen, tussen Deerlijk en de afrit Kortrijk-Oost, op zowat een kilometer afstand van elkaar. Het motorcompartiment van een Mini Cooper brandde uit. Er raakte niemand gewond. Bij de kop-staartbotsing, die op de linkerrijstrook gebeurde, vielen ook geen gewonden. Het verkeer draaide wel in de soep. De file reikte tot een stuk voorbij het op- en afrittencomplex in Deerlijk. (VHS)