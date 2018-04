Fietspaden Molenstraat en Bavikhoofsestraat worden aangepakt 20 april 2018

02u42 0

Het stadsbestuur van Harelbeke maakt 52.750 euro vrij om de fietspaden in de Molenstraat en de Bavikhoofsestraat aan te pakken. De fietspaden zijn in een slechte staat door een uitgesleten toplaag, en er zijn ook scheuren in. De toplaag van de fietspaden wordt daarom vervangen. (JME)