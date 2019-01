Fietshersteller houdt het voor bekeken na proces voor heling LSI

28 januari 2019

15u47

Bron: LSI 0

Een 37-jarige fietshersteller in bijberoep uit Harelbeke hoopt er op de rechtbank in Kortrijk zonder straf vanaf te komen. N.C. stond terecht voor heling van fietsen. Uit verklaringen van twee drugsverslaafden bleek dat ze met hun gestolen fietsen makkelijk bij de man uit Harelbeke terecht konden. Ze kregen 30 tot 50 euro per exemplaar. N.C knapte de fietsen op en verkocht ze dan door. Bij een huiszoeking nam de politie 19 fietsen in beslag. N.C. deed er vrijwillig afstand van, hoewel niet iedere fiets als gestolen opgegeven stond. “Hij was zich van geen kwaad bewust”, klonk het bij zijn advocaat. “Naïef wellicht. Ondertussen zette hij zijn activiteit stop en focust hij zich weer op het fietsen zelf.” De openbare aanklager vroeg een werkstraf van 45 uren, C. zelf hoopt op een opschorting. Vonnis op 18 februari.