Familiefesival Appelsienema 07 april 2018

Op woensdag 11 april organiseert CC het Spoor het familiefilmfestival Appelsienema. Er staan zeven films op de affiche, met voor elke leeftijd wat wils. Tussen de films kunnen kinderen in de cafetaria terecht voor een fruitige snack. De foyer wordt omgetoverd tot een grote speelruimte waar er de hele dag door animatie wordt voorzien. De allerkleinsten kunnen spelen in de aparte speelruimte van de cafetaria. Een filmticket kost 4 euro. Onder meer Woezel & Pip op zoek naar de Sloddervos, Dikkertje Dap, Cloudboy en The Jungle Book staan op de planning. (JME)