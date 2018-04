Faemme Nation mag naar studioshows DANSFORMATIE GOOIT HOGE OGEN IN BELGIUM'S GOT TALENT JOYCE MESDAG

27 april 2018

02u52 0 Harelbeke Coach Karen Claerhout uit Harelbeke mag fier zijn, want haar dansformatie Faemme Nation, stootte door naar de studioshows in Belgium's Got Talent. De dochter van schepen Patrick Claerhout richtte acht jaar geleden dansschool KC Dance Complex in Gent op.

Voor wie de audities van Faemme Nation heeft gemist: in de dansformatie zitten tien dames die, met blote benen en op hakken, de pannen van het dak dansen. Niels Destadsbader vroeg zich na hun energieke auditie af of de dames geen huiskameroptredens gaven, terwijl Ann Lemmens de 'straffe, zelfverzekerde, sexy, stoere grieten' graag eens zou tegenkomen op een avondje uit. Destadsbader was helemaal verkocht, en hij drukte op de Golden Buzzer, wat betekent dat de act meteen geselecteerd is voor de studioshows.





De 10 dames worden gecoacht door Karen Claerhout, de dochter van Harelbeekse schepen Patrick Claerhout. Ze zette haar eerste danspassen in Harelbeke, maar bleef na haar studies in Gent plakkent. "2,5 jaar oud was ik, toen ik gestart ben met ballet", blikt ze terug. "Mijn ouders hadden toen al in de gaten dat ik wel vlot leek te bewegen op muziek." De jaren daarna volgde ze lessen in verschillende genres, van jazz tot hiphop, en op haar 14de gaf ze voor het eerst les aan anderen.





"Vrij jong inderdaad, maar ik liep wel wat voor op mijn leeftijdsgenoten", vertelt ze. De daaropvolgende jaren mocht ze in verschillende dansscholen les geven. "Mijn grote droom was er toen al: ooit mijn eigen dansschool openen." Acht jaar geleden werd die droom werkelijkheid. Karen opende KC Dance Complex. Intussen heeft de dansschool haar plek veroverd in de danswereld. "We hebben twee kleine danszalen, en één kleintje, er zijn 20 lesgevers die in totaal aan 300 tot 400 dansers lesgeven."





Hechte groep

Bij de start van KC Dance Complex werd ook Faemme Nation opgericht. De dansformatie is dus ook 8 jaar oud. "Eerst dansten we gewoon op sneakers, maar met hakken zouden we eruit springen, en veel meer boekingen voor shows binnenhalen, redeneerden we. We dachten er al langer aan om eens mee te doen aan BGT. De tijd leek ons daar nu rijp voor: we vormen een hechte groep, niet onbelangrijk als je zo vaak moet trainen. Ik had heel graag de studioshow gehaald, dit avontuur is nu dus al meer dan geslaagd. Maar uiteraard zou een plekje in de finale het alleen maar nóg mooier maken." Karen zelf danst niet mee. "Dat komt omdat ik zwanger was tijdens de eerste opnames. Jammer vind ik het niet, ik leef even hard mee. En door niet mee te dansen, kan ik de meisjes beter aansturen. Als je zelf meedanst, zie je minder goed wat beter kan." Wie de dansformatie wil helpen, kan een handje helpen door te stemmen. Belgium's Got Talent is vrijdag te zien om 20.35 uur op VTM. Stemmen kan door na de uitzending 7 te sms'en naar 6677 of via de gratis VTM-app.