Exhibitionist (75) vier keer betrapt in twee jaar 10 april 2018

Een 75-jarige man uit Harelbeke kon de voorbije twee jaar vier keer betrapt worden terwijl hij zijn geslacht liet zien. Drie keer waren wandelaars in het provinciaal domein De Gavers het slachtoffer. Maar ook twee podiummissen van de E3-prijs maakten vorig jaar kennis met het geslachtsdeel van de man. Marnix B. stond daarom terecht voor de rechtbank in Kortrijk en riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 1.200 euro. "Sinds een operatie voor blaaskanker, voel ik soms een ondraaglijke druk om te plassen. Maar om dat plassen te vergemakkelijken, moet ik mijn penis wat masseren", verdedigde de zeventiger zich. Het Openbaar Ministerie en de rechter ergerden zich vooral aan het feit dat de man steeds zijn penis uit de broek haalde als hij in het zicht van anderen stond. "Er zijn in De Gavers genoeg bomen om dat toch wat beschut te doen?", vroeg de rechter zich luidop af. Hij velt op 7 mei een vonnis. In een andere zaak stond een 47-jarige man uit Wevelgem terecht omdat hij de buurt van domein Bergelen in Gullegem (Wevelgem) onveilig maakte door in het openbaar te masturberen. (LSI)