Esthio waarschuwt scholen voor fish-sticks CATERAAR ONTDEKT ZEEP IN GEBRUIKTE OVEN EN GRIJPT METEEN IN HANS VERBEKE EN LIEVEN SAMYN

28 november 2018

02u26 0 Harelbeke Brecht Vervaeck (34) heeft in de nacht van maandag op dinsdag geen oog dichtgedaan. De zaakvoerder van cateringbedrijf Esthio zag een nieuw rampscenario opdoemen toen bleek dat in een oven zeepresten werden aangetroffen. "We hebben meteen de scholen ingelicht die de fish-sticks hadden ontvangen", zegt Brecht.

Esthio belandde in het voorjaar al in het oog van de storm toen ruim 400 kinderen ziek werden die op school een maaltijd van het bedrijf hadden gegeten. Oorzaak was een salmonellabesmetting. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) adviseerde de zaakvoerders, vader en zoon Vervaeck, om het bedrijf te sluiten tot er duidelijkheid was over de oorzaak van de besmetting. Die werd echter nooit gevonden. Tientallen stalen, genomen bij Esthio en haar medewerkers, bleken negatief. Het FAVV concludeerde dat de lasagne en het stoofvlees van Esthio ten onrechte werden verdacht. Het bedrijf leed niettemin imagoschade en financieel verlies, maar alle klanten bleven als één man achter Esthio staan. Vandaag telt de cateraar zelfs méér klanten dan voorheen.





Niet verspreid

"Kan je begrijpen dat de schrik me om het hart sloeg toen we maandag ontdekten dat er zeepresten werden ontdekt in één van de zes ovens waarin de fish-sticks werden gebakken die op het dagmenu stonden?", zegt Brecht. "Tijdens reinigingswerken ging de oven vorige vrijdag stuk. Eén dag later kwam een externe firma langs voor de herstelling. Maar na het bakken van de fish-sticks troffen we dus zeepresten aan. In poedervorm in een zeepbakje, wat erop wijst dat de zeep niet verspreid werd. Niettemin beslisten we onmiddellijk actie te ondernemen." Brecht Vervaeck en zijn team lichtten alle scholen in. De telefoonmarathon miste zijn uitwerking niet: haast nergens werden de bewuste fish-sticks geconsumeerd. "Net zoals de vorige keer hebben we snel en transparant gecommuniceerd. Dat werd ook nu weer geapprecieerd. Er is geen paniek geweest, de toestand is perfect onder controle."





Geen gevaar

Vervaeck lichtte ook het FAVV in. "Er is overleg geweest, maar we hoeven ons absoluut geen zorgen te maken. Onderzoek van het achtergebleven zeepproduct leerde dat het bestaat uit drie ingrediënten met een zogenaamd E-nummer, toegelaten dus voor gebruik in de voedingsindustrie. Er bestaat alleen een gezondheidsrisico als de zeep in grote concentraties wordt ingenomen. Dat is bij ons sowieso uitgesloten. Ik heb de scholen inmiddels al vijf mails gestuurd, met onder meer een attest waaruit blijkt dat er geen gevaar is. Onze klanten hebben recht op snelle en juiste informatie."





Volgens Vervaeck is het onmogelijk dat kinderen ziek worden die toch een hap van de teruggeroepen fish-sticks zouden gegeten hebben. "Maar bij symptomen van misselijkheid of rode plekken in de halsstreek en/of de mond, raden we niettemin aan om een dokter te raadplegen", besluit hij.