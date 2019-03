En plots draagt Stybar een kroon op het podium (en vliegen de kikkers door de lucht): knipoog naar geschrapte banner E3 Joyce Mesdag

29 maart 2019

18u47 0 Harelbeke Een goed gevuld plein aan het Forestierstadion zag Stybar als eerste over de meet komen van E3 Harelbeke. Na de wedstrijd kreeg Stybar kussen van maar liefst vier podiummeisjes: Sharon, Elise, Femke en Lisa. De organisatie liet vorig jaar vier podiummeisjes aanrukken in plaats van twee als reactie op de beslissing van Flanders Classics om géén bloemenmeisjes meer in te schakelen. Die traditie werd dus vrolijk verder gezet.

Er volgde ook een knipoog naar de banner die door wielerorganisatie UCI werd afgekeurd. Daar stonden twee gebodypainte dames op die samen een kikker vormden. UCI wilde de banner weg omdat die vrouwonvriendelijk zou zijn. Stybar kreeg een kroon op, een knipoog naar het sprookje waarbij de kikker een prins wordt na de kussen. Elise en Sharon, de twee dames die op de banner prijkten, gooiden daarna 100 pluchen kikkertjes in de mensenmassa, ‘als aandenken aan de ingetrokken banner’.

In de massa onder meer een hele groep mannelijke personeelsleden van de Deerlijkse basisscholen De Sam en De Kim. “We zijn met 15 mannen tussen 115 dames”, zeggen Wim Bulckaen, Jan Verhote en José Landré. “We hebben een mannenweekend in het leven geroepen om onze band wat aan te halen. Tot zover valt het goed mee, dit is voor herhaling vatbaar, zowel het mannenweekend als het bezoekje aan E3. Wat we ervan vonden dat de banner ingetrokken werd? Tja, jammer. Je ziet in de banner wat je erin wíl zien, he.”