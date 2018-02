Eetfestijn én veiling uniek wielertruitje 19 februari 2018

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor het eetfestijn op zaterdag 24 februari in OC De Coorenaar in Desselgem. Je kan in het OC ook vrij langsgaan voor onder meer koffie met gebak, een optreden van Let's Dance en hotdogs vanaf de vooravond. Wie niet kan komen, kan een gift storten op rekeningnummer BE24 7340 4325 5238. Er wordt ook een uniek wielertruitje geveild. Getekend door alle renners van de ploeg Katusha, zoals Alexander Kristoff en Tony Martin, met dank aan verzorger Dries Delbecque uit Deerlijk, een vriend van de ouders van Viktor. Info: https://veiling.weebly.com. Er wordt ook een schilderij van Walter Colle uit Harelbeke geveild.





Info staat op de Facebookpagina Benefiet 8791.